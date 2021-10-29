РФ завезла на Донбасс управляемые ракеты и боеприпасы к артсистемам – разведка

Украинская разведка фиксирует поставки крупных партий российского оружия на оккупированные территории Донбасса.

Россия также ремонтирует военную технику боевиков. В октябре она вернула 10 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, а для восстановления бронированной боевой техники завозились танковые двигатели, запчасти и аккумуляторные батареи.

Командование ВС РФ обеспечивает своих наемников новым вооружением и боеприпасами, запрещенными Минскими договоренностями.

Речь идет о противотанковых управляемых ракетах, боеприпасах к 122-миллиметровым ракетным системам залпового огня и 152-миллиметровым артиллерийским системам.

Среди других боеприпасов – патроны для крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок, противопехотные мины ОЗМ-72 и МОН-52.

Поставлялись беспилотники Орлан-10 и Гранат-1.

На этой неделе в зоне проведения ООС наблюдается обострение. Увеличилось количество обстрелов, в том числе из запрещенного вооружения. Как следствие, за последние дни ранены и убиты несколько украинских военных.

В частности, 29 октября, оккупанты обстреляли украинские позиции вблизи Причепиловки Луганской области из автоматических станковых гранатометов. В результате обстрела ранен боец ВСУ.