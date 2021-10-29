29 октября оккупанты обстреляли украинские позиции вблизи Прицепиловки Луганской области из автоматических станковых гранатометов.

Один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

Воину оказали домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.

Врачи сообщают, что состояние военного ВСУ – средней тяжести.

Сейчас украинские подразделения держат ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил под контролем.

За прошедшие сутки оккупационные войска 14 раз нарушили режим прекращения огня, пять из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Двое военнослужащих получили ранения. Они в состоянии средней тяжести находятся в лечебном учреждении.

Чтобы заставить противника прекратить обстрелы, украинские защитники открывали огонь в ответ.

Кроме того, отмечают в пресс-службе ООС, 28 октября в Луганской области линию столкновения пересек вражеский беспилотник, вероятно, Орлан-10.

Источник: Штаб ООС