29 октября оккупанты обстреляли украинские позиции вблизи Прицепиловки Луганской области из автоматических станковых гранатометов.
Один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.
Воину оказали домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.
Врачи сообщают, что состояние военного ВСУ – средней тяжести.
Сейчас украинские подразделения держат ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил под контролем.
За прошедшие сутки оккупационные войска 14 раз нарушили режим прекращения огня, пять из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Двое военнослужащих получили ранения. Они в состоянии средней тяжести находятся в лечебном учреждении.
Чтобы заставить противника прекратить обстрелы, украинские защитники открывали огонь в ответ.
Кроме того, отмечают в пресс-службе ООС, 28 октября в Луганской области линию столкновения пересек вражеский беспилотник, вероятно, Орлан-10.
Источник: Штаб ООС