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Факты / Украина
Тетяна Забожко |

На Донбассе ранили украинского военного

Військовий

29 октября оккупанты обстреляли украинские позиции вблизи Прицепиловки Луганской области из автоматических станковых гранатометов.

Один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

Воину оказали домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.

Врачи сообщают, что состояние военного ВСУ – средней тяжести.

Сейчас украинские подразделения держат ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил под контролем.

За прошедшие сутки оккупационные войска 14 раз нарушили режим прекращения огня, пять из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Двое военнослужащих получили ранения. Они в состоянии средней тяжести находятся в лечебном учреждении.

Чтобы заставить противника прекратить обстрелы, украинские защитники открывали огонь в ответ.

Кроме того, отмечают в пресс-службе ООС, 28 октября в Луганской области линию столкновения пересек вражеский беспилотник, вероятно, Орлан-10.

Источник: Штаб ООС

Фото: Dreamstime

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