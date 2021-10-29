РФ завезла на Донбас керовані ракети та боєприпаси до артсистем – розвідка

Українська розвідка фіксує постачання великих партій російської зброї на окуповані території Донбасу.

Росія також ремонтує військову техніку бойовиків. Протягом жовтня вона повернула 10 бойових машин піхоти та бронетранспортерів, а для відновлення броньованої бойової техніки завозились танкові двигуни, запасні частини та акумуляторні батареї.

Командування ЗС РФ забезпечує своїх найманців новим озброєнням та боєприпасами, які заборонені Мінськими домовленостями.

Йдеться про протитанкові керовані ракети, боєприпаси до 122-міліметрових ракетних систем залпового вогню та 152-міліметрових артилерійських систем.

Серед інших боєприпасів – набої для великокаліберних кулеметів і снайперських гвинтівок, протипіхотні міни ОЗМ-72 та МОН-52.

Постачались також безпілотники Орлан-10 і Гранат-1.

Цього тижня в зоні проведення ООС спостерігається загострення. Збільшилася кількість обстрілів, зокрема із забороненого озброєння. Як наслідок, за останні дні поранено та вбито кількох українських військових.

Зокрема, 29 жовтня, окупанти обстріляли українські позиції поблизу Причепилівки Луганської області з автоматичних станкових гранатометів. Внаслідок обстрілу поранено бійця ЗСУ.