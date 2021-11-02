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Факты / Украина
Марія Степанюк |

Возле Павлополя в результате обстрела погиб украинский военный

ООС

За прошедшие сутки в районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе штаб зафиксировал 11 нарушений режима прекращения огня, два из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

По состоянию на 7:00, 2 ноября, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Боевики открывали огонь по позициям украинских военных со стрелкового оружия в направлении Павлополя. В результате обстрелов один украинский военный погиб, получив ранение, несовместимое с жизнью.

Пресс-центр ООС сообщил, что вблизи Новолуганского враг восемь раз обстреливал позиции наших защитников, применяя минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Недалеко от Светлодарска и Водяного, что на Приазовье, российские наемники задействовали гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Около Авдеевки оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм.

На вооруженные провокации украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили врага прекратить огневую активность.

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Фото: Операция Объединенных сил

Источник: Штаб ООС

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