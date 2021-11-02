Біля Павлополя в результаті обстрілу загинув український військовий

Минулої доби в районі проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі штаб зафіксував 11 порушень режиму припинення вогню, два з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Станом на 7.00, 2 листопада, було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Бойовики відкривали вогонь по позиціях українських військових зі стрілецької зброї в напрямку Павлополя. Внаслідок обстрілів один український військовий загинув, отримавши поранення, несумісне з життям.

Прес-центр ООС повідомив, що поблизу Новолуганського ворог вісім разів обстрілював позиції наших захисників, застосовуючи міномети калібру 82 мм, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

Неподалік Світлодарська та Водяного, що на Приазов’ї, російські найманці задіяли гранатомети різних систем і стрілецьку зброю. Біля Авдіївки окупанти вели вогонь із мінометів калібру 82 мм.

На збройні провокації українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили ворога припинити вогневу активність.

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Фото: Операція Об’єднаних сил