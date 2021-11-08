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Факты / Украина
Абрамова Юлія |

В Патриаршем соборе в Киеве открыли пункт вакцинации: чем прививают и как будет работать

В Патриаршем соборе в Киеве открыли пункт вакцинации: чем прививают и как будет работать

В Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ на улице Никольско-Слободской, 5 открыли пункт вакцинации.

Центр будет работать ежедневно с 10.00 до 17.00. Пока только в будни. В дальнейшем будут следовать потребностям посетителей.

В Патриаршем соборе в Киеве открыли пункт вакцинации: чем прививают и как будет работать

Привиться можно тремя вакцинами: AstraZeneca, CoronaVac от Sinovac, Comirnaty от Pfizer.

Вчера глава УГКЦ Блаженнейший Святослав во время богослужения в Патриаршем соборе отметил, что подобные пункты вакцинации будут открыты в греко-католических церквях как в Украине, так и за рубежом.

В Патриаршем соборе в Киеве открыли пункт вакцинации: чем прививают и как будет работать

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Глава УГКЦ добавил, что центр открыли по просьбе Министерства здравоохранения, чтобы, как и обещали в начале пандемии, открыть храмы и монастыри.

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