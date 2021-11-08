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Факти / Україна
Абрамова Юлія |

У Патріаршому соборі в Києві відкрили пункт щеплення: чим вакцинують і як працюватиме

У Патріаршому соборі в Києві відкрили пункт щеплення: чим вакцинують і як працюватиме

У Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ, що у Києві на вулиці Микільсько-Слобідській, 5, відкрили пункт вакцинації.

Центр працюватиме щоденно з 10.00 до 17.00. Поки що лише у будні. Надалі дивитимуться на потреби відвідувачів.

У Патріаршому соборі в Києві відкрили пункт щеплення: чим вакцинують і як працюватиме

Щепитися можна трьома вакцинами: AstraZeneca, CoronaVac від Sinovac, Comirnaty від Pfizer.

Вчора глава УГКЦ Блаженніший Святослав під час богослужіння в Патріаршому соборі зазначив, що подібні пункти вакцинації будуть відкриті за потреби у греко-католицьких церквах як в Україні, так і за кордоном.

У Патріаршому соборі в Києві відкрили пункт щеплення: чим вакцинують і як працюватиме

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Глава УГКЦ додав, що центр відкрили на прохання Міністерства охорони здоров’я, щоб, як і обіцяли на початку пандемії, відкрити храми і монастирі.

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