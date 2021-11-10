Министерство иностранных дел Украины отреагировало на высказывание министра иностранных дел Республики Беларусь по поводу оккупированного Крыма. В интервью российскому изданию Владимир Макей сказал, что Крым – это территория России.

В ответ на это спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что официальное признание Крыма российским со стороны Беларуси приведет к непоправимым последствиям для отношений между Украиной и Беларусью.

Николенко подчеркнул, что официально Беларусь по-прежнему поддерживает суверенитет Украины.

– Изменение подхода Беларуси к де-юре признанию временно оккупированного Крыма территорией России приведет к непоправимым последствиям для украинско-белорусских отношений, – сказал он.

Олег Николенко надеется, что власти Беларуси осознают это и не будут допускать действий, которые будут противоречить нормам международного права.

В интервью российскому СМИ глава МИД Беларуси заявил, что позиция Минска по поводу Крыма остается неизменной.

— Мы понимаем, что Крым является сейчас российской территорией. Давайте исходить из этого, – заявил он.

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