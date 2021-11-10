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Очільник МЗС Білорусі назвав Крим російським: як відреагували в Україні

Людмила Богданова редакторка стрічки
Очільник МЗС Білорусі назвав Крим російським: як відреагували в Україні

Міністерство закордонних справ України відреагувало на висловлювання міністра закордонних справ Республіки Білорусь щодо окупованого Криму. В інтерв’ю російському виданню Володимир Макей сказав, що Крим – це територія Росії.

У відповідь на це речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, офіційне визнання Криму російським з боку Білорусі призведе до непоправних наслідків для стосунків між Україною та Білоруссю.

Ніколенко наголосив, що офіційно Білорусь, як і раніше, підтримує суверенітет України.

– Зміна підходу Білорусі до де-юре визнання тимчасово окупованого Криму територією Росії призведе до непоправних наслідків для українсько-білоруських відносин, – сказав він.

Олег Ніколенко сподівається, що влада Білорусі усвідомлює це і не допускатиме дій, які суперечитимуть нормам міжнародного права.

В інтерв’ю російському ЗМІ очільник МЗС Білорусі заявив, що позиція Мінська щодо Криму залишається незмінною.

– Ми розуміємо насправді, що Крим є зараз російською територією. Давайте виходити з цього, – заявив він.

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Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Depositphotos

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