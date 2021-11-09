В Еврокомиссии рассказали, как режим Лукашенко заманивает мигрантов в Беларусь

Европейская комиссия обвинила власть самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в том, что она привлекает мигрантов фальшивым обещанием легкого въезда в Евросоюз.

Такой подход режима Лукашенко в Еврокомиссии назвали “бесчеловечным и гангстерским”. Представитель высшего исполнительного органа ЕС Петер Стано во время брифинга в Брюсселе заявил, что мигрантов заманивают через дипломатические учреждения.

— Они общаются с потенциальными путешественниками через официальные каналы, такие как белорусские консульства, посольства и так далее, которые выдают визы. Они говорят: вы можете приехать, вам будет предоставлен транспорт до границы, рассказал Стано.

По словам представителя Еврокомиссии, люди верят в эту информацию, ведь она поступает от официальных учреждений.

Напомним, утром 8 ноября ситуация на границе Белоруссии и Польши обострилась. Большая группа мигрантов в сопровождении белорусских силовиков подошла к польской границе.

Иностранцы пытались прорваться через границу – бросались камнями, палками и пытались сломать забор с колючей проволокой. Польские силовики применяли слезоточивый газ.

По данным СМИ, мигрантами являются выходцы из Ирана. Вечером они обустроили лагерь у границы. В связи с ситуацией власти Польши закрыли пункт пропуска Кушница, который атаковали нелегалы.

Кроме того, ночью белорусские силовики перебросили сотни мигрантов на литовскую границу. Там они также разбили лагерь у границы на территории Беларуси. Власти Литвы планируют ввести чрезвычайное положение.