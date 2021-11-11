10 ноября Украина и США подписали обновленную Хартию стратегического партнерства. Это произошло в Вашингтоне на заседании Комиссии стратегического партнерства.

Таким образом, стороны обновили устаревший документ 2008 года, адаптировав его под вызовы современности. Его подписали министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Основные положения Хартии стратегического партнерства:

США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины;

США не признают аннексию Крыма Россией, поддерживают инициативу Крымская платформа и усилия по урегулированию вооруженного конфликта в Луганской и Донецкой областях;

США поддерживают стремление Украины вступить в Европейский Союз и НАТО;

США положительно оценивают проведение реформ в Украине и поддерживают план трансформации экономики;

США и Украина углубляют сотрудничество в области обороны и безопасности.

Также стороны планируют привлечь Россию к ответственности за агрессию и нарушение международного права. Штаты обязуются поддерживать Украину в противодействия вооруженной агрессии и кибератакам со стороны России, в частности с помощью санкций.

– Документ цементирует американскую политику на годы вперед и полностью снимает любые беспокойства. Поддержка Украины со стороны США останется абсолютно незыблемой как минимум на следующие 10 лет, — заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Украина и Соединенные Штаты планируют пересматривать эту Хартию каждые 10 лет или раньше, если стороны сочтут, что документ нужно изменить.

Активизировать Комиссию по стратегическому партнерству договорились президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне в начале сентября.