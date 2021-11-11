10 листопада Україна та США підписали оновлену Хартію стратегічного партнерства. Це відбулося у Вашингтоні під час засідання Комісії стратегічного партнерства.

Таким чином сторони оновили застарілий документ 2008 року, адаптувавши його під виклики сучасності. Його підписали міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та державний секретар США Ентоні Блінкен.

Основні положення Хартії стратегічного партнерства:

США підтримують суверенітет та територіальну цілісність України;

США не визнають анексію Криму Росією, підтримують ініціативу Кримська платформа та зусилля щодо врегулювання збройного конфлікту у Луганській та Донецькій областях;

США підтримують прагнення України вступити до Європейського Союзу та НАТО;

США позитивно оцінюють проведення реформ в Україні та підтримують план трансформації економіки;

США та Україна поглиблюють співпрацю у сфері оборони та безпеки.

Також сторони планують притягнути Росію до відповідальності за агресію та порушення міжнародного права. Штати зобов’язуються підтримувати Україну в протидії збройній агресії та кібератакам з боку Росії, зокрема, завдяки санкціям.

– Документ цементує американську політику на роки вперед і повністю знімає будь-які занепокоєння. Підтримка України з боку США залишиться абсолютно непорушною щонайменше на наступні 10 років, – заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Україна та Сполучені Штати планують переглядати цю Хартію кожні 10 років або раніше, якщо сторони вважатимуть, що документ потрібно змінити.

Активізувати Комісію стратегічного партнерства домовилися президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у Вашингтоні на початку вересня.