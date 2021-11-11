Глава МВД Украины Денис Монастырский вылетел в Волынскую область к границе с Беларусью для контроля ситуации с нелегальными мигрантами.

Его сопровождают глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко, глава Нацполиции Игорь Клименко и заместитель главы Национальной гвардии Юрий Лебедь.

В рамках рабочей поездки в Волынскую область, на участок пограничного подразделения Грабово Луцкого пограничного отряда, будут проведены учения по боевой координации между всеми подчиненными структурами МВД.

— С целью противодействия потенциальному кризису с мигрантами мы привлечем все пять структур МВД без исключения, как единый кулак внутренней безопасности Украины, — заявил Монастырский.

Во время визита на Волынь также будет проведено совещание с руководителями Объединенных территориальных общин, которые расположены вдоль границы, вместе с руководством области и силовыми структурами по взаимодействию в случае угрозы украинской границе.

Из-за ситуации с мигрантами в Беларуси украинцев, проживающих в приграничной зоне с Беларусью, попросили информировать пограничные органы о неизвестных лицах. Замглавы МВД Евгений Енин отметил, что эскалация миграционного кризиса на границе с Беларусью возможна в любой момент.

Миграционный кризис на польско-белорусской границе обострился 8 ноября, когда несколько сотен нелегалов пытались прорваться в Польшу с территории Беларуси. В приграничную зону Польша стянула 12 тыс. военных.

В Польше, Литве, Эстонии и Латвии обвиняют самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в давлении на ЕС — он использует нелегалов как оружие в гибридной войне.