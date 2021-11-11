Очільник МВС України Денис Монастирський полетів до Волинської області до кордону з Білоруссю для контролю ситуації з нелегальними мігрантами.

Його супроводжують голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко, голова Нацполіції Ігор Клименко та заступник голови Національної гвардії Юрій Лебідь.

У межах робочої поїздки у Волинську область, на ділянку прикордонного підрозділу Грабове Луцького прикордонного загону, будуть проведені навчання для бойової координації між усіма підпорядкованими структурами МВС.

— З метою протидії потенційній кризі з мігрантами, ми залучимо всі п’ять структур МВС без винятку, як єдиний кулак внутрішньої безпеки України, – заявив Монастирський.

Під час візиту на Волинь також буде проведено нараду з керівниками Об’єднаних територіальних громад, які розташовані уздовж кордону, разом з керівництвом області та силовими структурами щодо взаємодії у разі загрози українському кордону.

Через ситуацію з мігрантами у Білорусі українців, котрі проживають у прикордонній зоні з Білоруссю попросили інформувати прикордонні органи про невідомих осіб. Заступник голови МВС Євген Єнін зазначив, що ескалація міграційної кризи на кордоні з Білоруссю можлива у будь-який момент.

Міграційна криза на польсько-білоруському кордоні загострилася 8 листопада, коли кілька сотень нелегалів намагалися прорватися до Польщі з території Білорусі. До прикордонної зони Польща стягнула 12 тис. військових.

У Польщі, Литві, Естонії та Латвії звинувачують самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка у тиску на ЄС – він використовує нелегалів як зброю у гібридній війні.