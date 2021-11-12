Елена Зеленская рассказала о перезагрузке школьного меню

Новую систему школьного питания внедрят уже в начале нового года.

Школьное меню нового образца попробуют дети по всей стране, хотя многие школы уже обновили меню с сентября.

Как сообщила супруга президента Елена Зеленская, выступая на четвертом региональном форуме Реформа системы школьного питания во Львове, до полной перезагрузки системы школьного питания остается полтора месяца.

– Новые технологические карты для всех блюд уже на сайте Минздрава доступны всем. Во многих школах уже все эти блюда на столах учеников с 1 сентября с начала нового учебного года, а по всей стране они должны появиться с нового года, — сказала она.

Первая леди подчеркнула, что непросто приходится некоторым школам обновлять систему питания, ведь, по ее словам, у многих есть проблемы не только с меню, а и с элементарными вещами, например, холодильниками, посудой, иногда даже проточной водой.

— Но мы таким школам помогаем и будем помогать обновляться, будем помогать учиться новому, — отметила Зеленская.

В то же время она напомнила данные исследования ЮНИСЕФ, согласно которым питание мотивирует детей не только посещать школу, но и учиться лучше.

— Правильное питание должно стать привычкой, пока ребенок еще маленький. И, конечно, еда – это эмоции. Когда дети садятся за стол дома, они едят с родителями. Когда они едят в школьной столовой, они садятся за стол с друзьями, делятся эмоциями, разговаривают, — отметила первая леди.

В этом контексте Елена Зеленская рассказала, что ей нравится инициатива Одессы, где в некоторых школах фото меню публикуют в соцсетях, распространяют в мессенджерах.

— Представьте, как будет здорово, когда еду из школьной столовой захочется постить в Instagram не только детям, но и их родителям, — добавила она.

Реформа школьного питания начата по инициативе Зеленской. В мае 2021 года представили обновленное меню для школьных столовых. Оно рассчитано на четыре недели, включает в себя 160 блюд. Кроме того, увеличено количество фруктов и мяса в рационе.

Региональный форум Реформа школьного питания во Львове продолжается в рамках Национальной стратегии развития безопасной и здоровой образовательной среды в Новой украинской школе.

Первый форум состоялся 13 августа в Буче, второй – 9 сентября в Одессе, третий – 8 октября в Днепре.