Олена Зеленська розповіла про появу нового шкільного меню

Нову систему шкільного харчування запровадять уже на початку нового року.

Шкільне меню іншого зразка введуть по всій країні, хоча багато шкіл вже оновили меню з вересня.

Як повідомила дружина президента Олена Зеленська, виступаючи на четвертому регіональному форумі Реформа системи шкільного харчування у Львові, до повного перезавантаження системи шкільного харчування залишається півтора місяця.

– Нові технологічні карти для всіх страв уже на сайті МОЗ доступні всім. У багатьох школах уже всі ці страви на столах учнів із 1 вересня, з початку нового навчального року, а по всій країні вони мають з’явитися з нового року, – сказала вона.

Перша леді наголосила, що непросто доводиться деяким школам оновлювати систему харчування, адже, за її словами, у багатьох є проблеми не лише з меню, а й з елементарними речами, наприклад, холодильниками, посудом, іноді навіть проточною водою.

– Але ми таким школам допомагаємо і допомагатимемо оновлюватись, допомагатимемо вчитися новому, – наголосила Зеленська.

Водночас вона нагадала дані дослідження ЮНІСЕФ, згідно з яким харчування мотивує дітей не лише відвідувати школу, а й навчатися краще.

– Правильне харчування має стати звичкою, коли дитина ще маленька. І, звісно, ​​їжа – це емоції. Коли діти сідають за стіл удома, вони їдять із батьками. Коли вони їдять у шкільній їдальні, вони сідають за стіл із друзями, діляться емоціями, розмовляють, – наголосила перша леді.

У цьому контексті Олена Зеленська розповіла, що їй подобається одеська ініціатива, коли у деяких школах фото шкільного меню публікують у соцмережах, розповсюджують у месенджерах.

– Уявіть, як буде чудово, коли їжу зі шкільної їдальні хочеться постити в Instagram не лише дітям, а й їхнім батькам, – додала вона.

Як повідомлялося, реформу шкільного харчування розпочато з ініціативи дружини президента. У травні 2021 року представлено оновлене меню для шкільних їдалень. Оновлене меню розраховане на 4 тижні, включає 160 страв. Крім того, збільшено кількість фруктів та м’яса у раціоні.

Регіональний форум Реформа шкільного харчування у Львові триває у межах Національної стратегії розвитку безпечного та здорового освітнього середовища у Новій українській школі та є вже четвертим форумом.

Перший відбувся 13 серпня у Бучі, другий – 9 вересня в Одесі, третій – 8 жовтня у Дніпрі.