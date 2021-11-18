Верховная Рада внесла изменения в закон о Государственной пограничной службе Украины.

Народные депутаты приняли закон №5232 об усовершенствовании порядка использования и применения мер принуждения, боевой техники и вооружения личным составом.

Согласно документу, военнослужащим и работникам Госпогранслужбы предоставили право заниматься визуальным осмотром лиц, вещей и транспортных средств (поверхностная проверка), а также личным осмотром задержанных.

В случае необходимости у пограничников будет возможность изымать вещи, которые могут быть вещественными доказательствами или причинить вред жизни или здоровью людей.

Кроме того, законом №5232 устанавливаются условия и пределы, вид и интенсивность применения мер принуждения с учетом конкретной ситуации, характера правонарушения и индивидуальных особенностей лица, совершившего или совершающего правонарушения.

Также документ определяет особенности применения той или иной меры принуждения, наиболее строгой из которых является применение огнестрельного оружия. Но перед ее применением нужно сделать предупредительный выстрел или сообщить о своих намерениях.

Оружие могут применить для отражения нападения на военнослужащего или пограничника в случае угрозы их жизни или здоровью, освобождения заложников, отражения нападения на объекты, находящиеся под охраной (в том числе пункты пропуска через государственную границу), контрольные пункты въезда-выезда, задержания лица, оказывающего вооруженное сопротивление.

Кроме того, пограничникам разрешили в случае необходимости использовать наручники, шлемы, резиновые и пластиковые дубинки, средства, снаряженные веществами слезоточивого и раздражающего действия.

Если необходимо открыть помещение или устранить другие препятствия, чтобы задержать лицо, не выполняющее законных требований военнослужащих, или освободить заложников, пограничники смогут использовать гранаты, боеприпасы и малогабаритные взрывные устройства.