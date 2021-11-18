Верховна Рада внесла зміни до закону про Державну прикордонну службу України.

Народні депутати ухвалили закон №5232 про вдосконалення порядку використання та застосування заходів примусу, бойової техніки та озброєння особовим складом.

Згідно з документом, військовослужбовцям і працівникам Держприкордонслужби надали право займатися візуальним оглядом осіб, речей та транспортних засобів (поверхнева перевірка), а також особистим оглядом затриманих.

У разі потреби у прикордонників буде можливість вилучати речі, що можуть бути речовими доказами або заподіяти шкоду життю чи здоров’ю людей.

Крім того, законом №5232 встановлюються умови та межі, вид та інтенсивність застосування заходів примусу з урахуванням конкретної ситуації, характеру правопорушення та індивідуальних особливостей особи, яка вчинила або вчиняє правопорушення.

Також документ визначає особливості застосування того чи іншого заходу примусу, найбільш суворим з яких є застосування вогнепальної зброї. Але перед її застосуванням потрібно зробити попереджувальний постріл або повідомити про свої наміри.

Вонепальну зброю можуть застосувати для відбиття нападу на військовослужбовця або прикордонника у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю, звільнення заручників, відбиття нападу на об’єкти, що перебувають під охороною (зокрема пункти пропуску через державний кордон), контрольні пункти в’їзду-виїзду, затримання особи, яка чинить збройний опір.

Крім того, прикордонникам дозволили у разі потреби використовувати наручники, шоломи, гумові та пластикові кийки, засоби, споряджені речовинами сльозогінної та дратівливої дії.

Якщо потрібно відкрити приміщення або усунути інші перешкоди, щоб затримати особу, яка не виконує законних вимог військовослужбовців, або звільнити заручників, прикордонники зможуть використовувати гранати, боєприпаси та малогабаритні вибухові пристрої.