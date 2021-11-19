В пятницу, 19 ноября, из-за сильного ветра в Украине объявили штормовое предупреждение. Речь идет о западных областях.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре. На западе Украины порывы ветра будут достигать 15-20 м/c. В связи с этим в регионе объявлен I уровень опасности, желтый.

– 19 ноября в западных областях порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый), – говорится в сообщении.

Шторм объявлен в таких областях: Волынская, Ровенская, Львовская, Тернопольская, Хмельницкая, Ивано-Франковская, Черновицкая и Закарпатская.

19 ноября погода в Украине будет ветреной, пасмурной и дождливой – осадки ожидаются во всех областях. По всей территории синоптики прогнозируют порывы ветра 7-12 м/с.

Днем температура воздуха в разных областях будет колебаться от +1 до +10. Потепление в Украине ожидается на выходные — 20 и 21 ноября. Столбик термометра будет показывать +12, +14, ночью заморозки возможны только в северных и восточных областях.

В субботу, 20 ноября, синоптики прогнозируют дождь. В воскресенье осадков не ожидается. Подробный прогноз погоды в Украине на выходные смотрите в материале.