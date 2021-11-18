На выходные в Украине ожидается потепление, однако с дождем и сильным ветром. Днем синоптики прогнозируют до +12, +14, ночью заморозки возможны только на севере и востоке.

Подробный прогноз погоды на выходные (20-21 ноября), смотрите в материале.

Погода в Украине на выходные

В субботу, 20 ноября, погода в Украине будет дождливая — осадки ожидаются во всех регионах. Порывы ветра будут достигать 5-10 м/c.

На юге днем ​​+8, +13, ночью до +3, +7.

В восточных областях днем ​​столбик термометра будет показывать +4,+7, ночью похолодает максимум до -1.

На севере днем ​​от +5 до +10, ночью +2, +6, а на Сумщине холоднее всего — до -1.

В западных областях в дневное время суток температура будет на уровне +6, +10, а в ночное — +3, +5.

В центральных областях от +6 до +11 днем, в ночные часы похолодает до +3, +6. На Полтавщине температура может опуститься до +1.

В Киеве в субботу, 20 ноября, ожидается +8, +10 днем, а ночью – +3, +5.

В воскресенье, 21 ноября, в Украине облачно с прояснениями. Скорость ветра в большинстве областей будет на уровне 7-12 м/с.

На юге днем ​​+9, +14, ночью +3, +8. На востоке Украины днем ​​+6, +9, ночью похолодает до 0,+3.

В северных областях в дневное время суток от +5 до +10, ночью от 0 до +5.

На западе Украины 21 ноября синоптики прогнозируют днем ​​+6, +12, ночью – +3, +6.

В центре в дневное время суток столбик термометра будет показывать +7, +12, в ночное время – +2, +5.

В Киеве – +8, +10 в дневные часы, а ночью – +3, +5.