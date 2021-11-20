21 ноября будет солнечно, но не по всей Украине. Столбики термометров покажут до +11 градусов тепла, но ночью – прохладно.

В понедельник днем ​​Гидрометцентр обещает солнце как в восточных, северных и западных областях, так и в центре.

На западе – в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях – до 6-8 градусов днем, а ночью от 0 до +4 градусов.

В центре будет тепло. Днем столбики термометров покажут +7 до +8 тепла, а ночью – в пределах +2 градусов. В Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях синоптики прогнозируют солнце.

В юго-восточных областях в дневные часы — до +8 тепла, а ночью ожидается до +1 градусов. В Харьковской, Луганской и Донецкой областях будет дождь.

Погода в Киеве 21 ноября

В Киеве – прохладно, но солнечно, до +11.

Завтра днем температура воздуха составит +11 тепла, а ночью будет в пределах +2 градусов.

Народные приметы 21 ноября

В 21 день ноября почитается память Святого Михаила – самого главного архангела, борющегося с темными силами. Православные верующие особенно чтят архангела Михаила, веря, что именно он защищает смертных перед лицом Всевышнего.

Народных примет 21 ноября несколько. В этот день не принято рубить топором, резать ножом или ткать, чтобы Михаил не обиделся. Также в этот день следует воздержаться от тяжелой работы, ссор, брани и порицания.

День архангела Михаила еще называют гостевым. Следует не только принять гостей за накрытым столом, но и самому сходить в гости.

Наши предки лакомились пирогами, медом и пивом собственного производства. Михайловский день праздновали всю неделю, а после переходили к суровому Рождественскому посту.