21 ноября будет солнечно, но не по всей Украине. Столбики термометров покажут до +11 градусов тепла, но ночью – прохладно.
В понедельник днем Гидрометцентр обещает солнце как в восточных, северных и западных областях, так и в центре.
На западе – в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях – до 6-8 градусов днем, а ночью от 0 до +4 градусов.
В центре будет тепло. Днем столбики термометров покажут +7 до +8 тепла, а ночью – в пределах +2 градусов. В Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях синоптики прогнозируют солнце.
В юго-восточных областях в дневные часы — до +8 тепла, а ночью ожидается до +1 градусов. В Харьковской, Луганской и Донецкой областях будет дождь.
Погода в Киеве 21 ноября
В Киеве – прохладно, но солнечно, до +11.
Завтра днем температура воздуха составит +11 тепла, а ночью будет в пределах +2 градусов.
Народные приметы 21 ноября
В 21 день ноября почитается память Святого Михаила – самого главного архангела, борющегося с темными силами. Православные верующие особенно чтят архангела Михаила, веря, что именно он защищает смертных перед лицом Всевышнего.
Народных примет 21 ноября несколько. В этот день не принято рубить топором, резать ножом или ткать, чтобы Михаил не обиделся. Также в этот день следует воздержаться от тяжелой работы, ссор, брани и порицания.
День архангела Михаила еще называют гостевым. Следует не только принять гостей за накрытым столом, но и самому сходить в гости.
Наши предки лакомились пирогами, медом и пивом собственного производства. Михайловский день праздновали всю неделю, а после переходили к суровому Рождественскому посту.
- Как Михаил закует, Николай не раскует.
- Если на Михаила ночь ясная, то зима будет снежная и красная.
- Иней – на большие снега, а туман – на оттепели.
- День на Михаила пасмурный и на деревьях иней – к хорошему урожаю.