На українців чекає сонячна неділя, подекуди з дощами: погода на завтра, 21 листопада

21 листопада буде сонячно, але не по всій Україні. Стовпчики термометрів покажуть до +11 градусів тепла, але вночі – прохолодно.

У понеділок вдень Гідрометцентр обіцяє сонце у східних, північних і західних областях, так і в центрі.

На заході – в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській і Тернопільській областях – до 6-8 градусів вдень, а вночі від 0 до +4 градусів.

У центрі буде тепло. Вдень стовпчики термометрів покажуть +7 до +8 тепла, а вночі – у межах +2 градусів. У Житомирській, Київській, Чернігівській і Сумській областях синоптики прогнозують сонце.

У південно-східних областях у денний час – до +8 тепла, а вночі очікується до +1 градусів. У Харківській, Луганській і Донецькій областях дощитиме.

Погода у Києві 21 листопада

У Києві – прохолодно, але сонячно, до +11.

Завтра вдень температура повітря сягне +11 тепла, а вночі буде в межах +2 градусів.

Народні прикмети 21 листопада

У 21 день листопада вшановується пам’ять Святого Михайла – найголовнішого архангела, який бореться з темними силами. Православні віряни особливо шанують архангела Михаїла, вірячи, що саме він захищає смертних перед обличчям Всевишнього.

Народних прикмет 21 листопада декілька. Цього дня не заведено рyбати сoкирою, рiзати ножем або ткати, щоб Михайло не образився. Також у цей день варто утриматися від важкої роботи, сварок, лайки та осуду.

День архангела Михайла ще називають гостьовим. Варто не тільки прийняти гостей за накритим столом, але і самому сходити в гості.

Наші предки ласували пирогами, медом і пивом власного виробництва. Михайлівський день святкували весь тиждень, а після переходили до суворого Різдвяного посту.