Погода в Украине в среду, 24 ноября, будет солнечной и без осадков. Днем в разных регионах ожидается от -1 до +6, ночью от +1 до -7. Подробный прогноз погоды в Украине на среду, 24 ноября, смотрите в материале.

Погода в Украине 24 ноября

На юге Украины 24 ноября ожидается небольшая облачность, днем ​​от +1 до +6, ночью похолодает до -5.

В восточных регионах Украины переменная облачность. В дневное время суток +1, -1, в ночные часы – -4, -7.

На севере 24 ноября также прогнозируют переменную облачность. Днем столбик термометра будет показывать от -1 до +5, ночью температура опустится от +1 до -6.

В западных регионах – переменная облачность. В дневные часы +3, +6, в ночные +1, -2.

В центральных областях в среду, 24 ноября, от 0 до +5 днем, ​​ночью похолодает до +1, -5. В центре также ожидается переменная облачность.

В Киеве – переменная облачность, синоптики прогнозируют +3, +5, ночью до +1, -1.

Какая будет погода зимой

В этом году зима в Украине будет теплой. Температура воздуха будет колебаться от +5 до -5, наиболее аномально теплая погода может быть в феврале.

Зимой будет много солнечных дней, однако синоптики прогнозируют недостаток осадков.

Подробный прогноз погоды на зиму читайте в материале.

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