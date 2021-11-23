До +6 вдень та без опадів: погода в Україні 24 листопада

Погода в Україні у середу, 24 листопада, буде сонячною та без опадів. Вдень у різних регіонах очікується від -1 до +6, вночі від +1 до -7. Детальний прогноз погоди в Україні на середу, 24 листопада, дивіться у матеріалі.

Погода в Україні 24 листопада

На півдні України 24 листопада очікується невелика хмарність, вдень від +1 до +6, вночі похолодає максимум до -5.

У східних регіонах України – мінлива хмарність. У денний час доби +1, -1, у нічні години – -4, -7.

На півночі 24 листопада також прогнозують мінливу хмарність. Вдень стовпчик термометра показуватиме від -1 до +5, вночі температура опуститься від +1 до -6.

У західних регіонах – мінлива хмарність. У денні години +3, +6, у нічні +1, -2.

У центральних областях у середу, 24 листопада, від 0 до +5 вдень, вночі похолодає до +1, -5. У центрі також спостерігатиметься мінлива хмарність.

У Києві – мінлива хмарність ,синоптики прогнозують +3, +5, вночі до +1, -1.

Якою буде погода взимку

Цього року зима в Україні буде теплою. Температура повітря коливатиметься від +5 до -5, найбільш аномально теплою погода може бути в лютому.

Узимку буде багато сонячних днів, однак синоптики прогнозують дефіцит опадів.

Детальний прогноз погоди на зиму в Україні читайте у матеріалі.

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