Зима придет в Украину в конце ноября, а в декабре будут наблюдаться так называемые температурные качели – сравнительно теплые дни будут сменяться морозами и наоборот.

Такой прогноз погоды на декабрь 2021 года в Украине озвучила климатолог, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова.

По ее словам, в начале первого месяца зимы температура воздуха будет в пределах +5 градусов, а к концу – снизится до -10.

Однако такой мороз будет более характерен для северной части Украины.

На Новый год 2022, скорее всего, тоже будет мороз, снег возможен, но он быстро растает.

В Укргидрометцентре говорят, что составляют прогнозы максимум на пять суток, поэтому не могут дать точный прогноз. В конце ноября дадут краткую климатическую характеристику ноября.

Заведующая кафедрой метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух ранее рассказала, что зима 2021-2022 в Украине будет сравнительно теплой.

По ее прогнозам, температура будет колебаться в диапазоне – от -5 до +5, впрочем, сильные морозы тоже возможны, но не долго.

Что касается снега, то они будут выпадать преимущественно в виде дождя, а не снега.

Источник: Українське радіо