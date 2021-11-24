После снегопада в Киеве за вечер произошло более 25 ДТП. Об этом сообщил Алексей Белошицкий – первый заместитель Департамента патрульной полиции Киева.

По словам Белошицкого, после 17.00 на линию 102 поступило более 25 сообщений об авариях.

Первый заместитель Департамента патрульной полиции Киева отметил, что аварии случаются из-за того, что некоторые водители не заменили летние шины на зимние.

Белошицкий напомнил о необходимости “переобуть” автомобиль вовремя. Как он отметил, летние шины теряют значительную часть своих качеств при температуре ниже +7°С.

Они теряют гибкость и дубеют, снижается интенсивность сцепления с дорожным покрытием. Это может привести к неуправляемости автомобиля и повышает риск попадания в ДТП.

– Поэтому не ищите оправдания, почему для вашего авто не нужны зимние шины. Ведь если вы беспокоитесь о собственной безопасности и комфорте, они точно нужны, — написал он.

Напомним, 23 ноября в Киеве выпал первый снег. Небольшие осадки прошли днем, но были почти не заметными, но уже вечером они усилились.

Жители столицы стали публиковать фото и видео снегопада в социальных сетях. Осадки повлекли пробки в столице, особенно в центре города.

В Укргидрометцентре предупредили, что на дорогах возможна гололедица и призвали водителей и пешеходов быть осторожными.