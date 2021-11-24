Після снігопаду у Києві за вечір сталося понад 25 ДТП. Про це повідомив Олексій Білошицький – перший заступник Департаменту патрульної поліції Києва.

За словами Білошицького, після 17.00 на лінію 102 надійшло понад 25 повідомлень про аварії.

Перший заступник Департаменту патрульної поліції Києва зауважив, що аварії трапляються через те, що деякі водії не замінили літні шини на зимові.

Білошицький нагадав про необхідність “перевзути” автомобіль вчасно. Як він зауважив, літні шини втрачають значну частину своїх якостей за температури нижче +7°С.

Вони втрачають гнучкість та дубіють, знижується інтенсивність зчеплення із дорожнім покриттям. А це може призвести до некерованості автомобіля та підвищує ризик потрапляння у ДТП.

– Тому не шукайте виправдання, чому для вашого авто не потрібні зимові шини. Адже, якщо ви турбуєтесь про власну безпеку і комфорт, вони точно потрібні, – написав він.

Нагадаємо, 23 листопада у Києві випав перший сніг. Невеликі опади пішли вдень, але були майже не помітними, але уже увечері вони посилилися.

Мешканці столиці почали публікувати фото та відео снігопаду у соціальних мережах. Опади спричинили затори у столиці, особливо у центрі міста.

В Укргідрометцентрі попередили, що на дорогах можлива ожеледиця та закликали водіїв і пішоходів бути обережними.