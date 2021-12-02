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Факты / Украина

СБУ назвала фейком задержание ФСБ России троих украинцев

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
Будівля СБУ

Служба безопасности Украины назвала фейком информацию Федеральной службы безопасности России о якобы задержании трех “агентов украинских спецслужб”.

Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко. Он отметил, что подобные заявления ФСБ следует рассматривать исключительно сквозь призму гибридной войны, в которой информационная пропаганда и распространение фейков играют важную роль.

— Одна из главных задач СБУ – противодействие разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб именно на территории Украины. В ноябре Служба безопасности разоблачила кадровых сотрудников ФСБ, которые совершили более 5 тыс. кибератак на наши государственные органы. Очевидно, что это большая репутационная потеря для ФСБ, которая в очередной раз стремится дискредитировать украинскую спецслужбу фейками, — отметил он.

Артем Дехтяренко добавил, что только за девять месяцев этого года СБУ разоблачила около 50 агентов российских спецслужб. Двоих из них – с поличным, при попытке совершения диверсионно-террористических актов.

2 декабря Федеральная служба безопасности России заявила, что якобы задержала двух агентов СБУ и еще одного агента военной разведки.

По информации российских спецслужб, они якобы “собирали информацию и готовились устроить теракт”.

Источник: Украинская правда

Фото: Depositphotos

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