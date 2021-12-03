Данилов: Для РФ задача номер один – это дестабилизация всей Европы

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов встретился с Тобиасом Тибергом — Чрезвычайным и Полномочным Послом Швеции в Украине.

Они обсудили ситуацию в мире и регионе, в частности миграционный кризис на границе Польши и Беларуси, а также усиление агрессии Российской Федерации.

Алексей Данилов отметил важность выполнения минских договоренностей. По его мнению, Россия стягивает войска к украинской границе, чтобы дестабилизировать всю Европу.

– Это вопрос не только Украины. Для РФ задача номер один – это дестабилизация всей Европы, максимальное расшатывание единства ЕС.

Секретарь СНБО уверен, что Украина не допустит повторения сценария 2014 года и сможет дать отпор.

– Они здесь никогда не победят, их здесь никто не ждет. Наш народ свободен и способен дать агрессору адекватный ответ.

Данилов рассказал, что агрессия России проявляется не только в военной плоскости. РФ также пытается дестабилизировать ситуацию в энергетической сфере и расшатать внутреннюю ситуацию через агентов влияния.

Тобиас Тиберг подчеркнул, что Швеция поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, готова оказывать помощь и расширять сотрудничество.

3 декабря Алексей Данилов провел совещание по выполнению требований законопроекта Об основах национального сопротивления. Он заявил, что Силы территориальной обороны необходимо сформировать как можно скорее.

Также он подчеркнул. что органы местной власти и местного самоуправления должны способствовать формированию ядра территориальной обороны в каждой общине.

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