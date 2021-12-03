Данілов: Для РФ завдання номер один – це дестабілізація усієї Європи

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов зустрівся з Тобіасом Тибергом – Надзвичайним і Повноважним Послом Швеції в Україні.

Вони обговорили безпекову ситуацію у світі та регіоні, зокрема міграційну кризу на кордоні Польщі та Білорусі, а також посилення агресії Російської Федерації.

Олексій Данілов наголосив на важливості виконання мінських домовленостей. На його думку, Росія стягує війська до українського кордону, щоб дестабілізувати усю Європу.

– Це питання не лише України. Для РФ завдання номер один – це дестабілізація усієї Європи, максимальне розхитування єдності ЄС.

Секретар РНБО впевнений, що Україна не допустить повторення сценарію 2014 року та зможе дати відсіч.

– Вони тут ніколи не переможуть, їх тут ніхто не чекає. Наш народ є вільним і спроможним дати агресорові адекватну відповідь.

Данілов розповів, що агресія Росії проявляється не лише у військовій площині. РФ також намагається дестабілізувати ситуацію в енергетичній сфері та розхитати внутрішню ситуацію через агентів впливу.

Тобіас Тиберг наголосив, що Швеція підтримує територіальну цілісність та суверенітет України, а також готова надавати допомогу та розширювати співробітництво.

3 грудня Олексій Данілов провів нараду щодо виконання вимог законопроекту Про основи національного спротиву. Він заявив, що Сили територіальної оборони необхідно сформувати якнайшвидше.

Також він наголосив. що органи місцевої влади та місцевого самоврядування повинні сприяти формуванню ядра територіальної оборони у кожній громаді.

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