Глава Минюста Украины Денис Малюська заявил, что его душа просит чего-то теплого и яркого, и поделился иллюстрациями нового СИЗО, которое планируют построить во Львове.

– Думал выложить фото очередных ремонтов в камерах СИЗО, но погода пасмурная, дождливая, на дорогах пробки. Душа просит чего-то яркого и теплого. И ум говорит: не зацикливайся на ремонтах, think out of box, reach for the stars, there is no limits (ну и другие шаблонные тезисы), – поделился министр.