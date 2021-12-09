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Факты / Украина

Душа просит чего-то яркого: Малюська поделился эскизами нового СИЗО

Анастасия Гевко редактор ленты
Душа просит чего-то яркого: Малюська поделился эскизами нового СИЗО

Глава Минюста Украины Денис Малюська заявил, что его душа просит чего-то теплого и яркого, и поделился иллюстрациями нового СИЗО, которое планируют построить во Львове.

– Думал выложить фото очередных ремонтов в камерах СИЗО, но погода пасмурная, дождливая, на дорогах пробки. Душа просит чего-то яркого и теплого. И ум говорит: не зацикливайся на ремонтах, think out of box, reach for the stars, there is no limits (ну и другие шаблонные тезисы), – поделился министр.

Так, Малюська выложил эскизы дизайна будущего СИЗО во Львове, проектирование которого находится на финальном этапе. 

Он уточнил, что строить его планируют за счет поступлений от Большой распродажи тюрем.

– Большое строительство тюрем начнется уже скоро! – подчеркнул Малюська.

Также глава Минюста напомнил, что до дня введения в действие закона об олигархах осталось 149 дней. 

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Источник: Денис Малюська

Фото: Денис Малюська

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