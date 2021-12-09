Голова Мін’юсту України Денис Малюська заявив, що його душа просить чогось теплого та яскравого, та поділився ілюстраціями нового СІЗО, який планують збудувати у Львові.

– Думав викласти фото чергових ремонтів у камерах СІЗО, але погода похмура, дощова, на дорогах пробки. Душа просить чогось яскравого та теплого. І розум каже: не зациклюйся на ремонтах, think out of box, reach for the stars, there is no limits (ну й інші шаблонні тези), – поділився міністр.

Так, Малюська виклав ескізи дизайну майбутнього СІЗО у Львові, проектування якого перебуває на фінальному етапі.

Він уточнив, що будувати його планують за рахунок надходжень від Великого розпродажу тюрем.

– Велике будівництво тюрем розпочнеться вже скоро! – наголосив Малюська.

Також глава Мін’юсту нагадав, що до дня набуття чинності закону про олігархів залишилося 149 днів.

Джерело: Денис Малюська

Фото: Денис Малюська