Голова Мін’юсту України Денис Малюська заявив, що його душа просить чогось теплого та яскравого, та поділився ілюстраціями нового СІЗО, який планують збудувати у Львові.

– Думав викласти фото чергових ремонтів у камерах СІЗО, але погода похмура, дощова, на дорогах пробки. Душа просить чогось яскравого та теплого. І розум каже: не зациклюйся на ремонтах, think out of box, reach for the stars, there is no limits (ну й інші шаблонні тези), – поділився міністр.