Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
Потери врага на 22 мая: ликвидировано 880 оккупантов и более 1 800 БпЛА
Потери врага на 22 мая 2026 года — сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 880 российских оккупантов. Общие потери личного состава армии РФ на 1 549-е сутки полномасштабной войны превысили 1,353 млн.
- личного состава — около 1 353 860 (+880);
- танков — 11 944 (+1);
- боевых бронированных машин — 24 594 (+3);
- артиллерийских систем — 42 511 (+57);
- реактивных систем залпового огня — 1 798 (+1);
- средств противовоздушной обороны — 1 390 (+1);
- самолетов — 436;
- вертолетов — 353;
- беспилотников оперативно-тактического уровня — 302 787 (+1 872);
- наземных робототехнических комплексов — 1 440 (+4);
- крылатых ракет — 4 632;
- кораблей (катеров) — 33;
- подводных лодок — 2;
- автомобильной техники и автоцистерн — 98 205 (+135);
- специальной техники — 4 207.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 549-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
