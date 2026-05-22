Потери врага на 22 мая 2026 года — сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 880 российских оккупантов. Общие потери личного состава армии РФ на 1 549-е сутки полномасштабной войны превысили 1,353 млн.

Потери врага на 22 мая 2026 года

личного состава — около 1 353 860 (+880);

танков — 11 944 (+1);

боевых бронированных машин — 24 594 (+3);

артиллерийских систем — 42 511 (+57);

реактивных систем залпового огня — 1 798 (+1);

средств противовоздушной обороны — 1 390 (+1);

самолетов — 436;

вертолетов — 353;

беспилотников оперативно-тактического уровня — 302 787 (+1 872);

наземных робототехнических комплексов — 1 440 (+4);

крылатых ракет — 4 632;

кораблей (катеров) — 33;

подводных лодок — 2;

автомобильной техники и автоцистерн — 98 205 (+135);

специальной техники — 4 207.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 549-е сутки.

