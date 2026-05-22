За прошедшие сутки на фронте произошло 197 боевых столкновений. В течение этой ночи оккупанты массированно атаковали Украину ударными дронами и управляемыми авиабомбами.

Атака на Кривой Рог

Как сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, ночью враг нанес удары с помощью дронов по Кривому Рогу, Апостолову и Грушевской общине. Повреждены предприятие, инфраструктура и хозяйственное сооружение. К счастью, жертв нет.

Взрывы в Николаеве

С ночи российские дроны атакуют Николаев.

Около 05:30 над Николаевом сбили вражеский беспилотник. Впоследствии раздались еще взрывы.

В 06:30 мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о повторных взрывах над городом. В местных Telegram-каналах сообщают об отработке нашей ПВО по вражеской цели.

Взрывы в оккупированном Донецке

Ночью в Донецке раздавались взрывы. Местные жители сообщали об атаке дронов.

Партизаны Атеш сообщили о звуках артиллерии.

О последствиях пока ничего не известно.

Атака дронов на Ярославль

Ночью дроны атаковали Ярославль, административный центр Ярославской области РФ.

Об этом заявил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

По его словам, регион атаковали якобы украинские дроны. В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы. К утру движение по трассе возобновили.

США продадут Украине оборудование для ЗРК HAWK

Госдеп США одобрил возможную сделку по продаже военной техники Украине для эксплуатации ракетной системы Hawk и сопутствующего оборудования. Общая стоимость сделки оценивается в $108,1 млн.

Правительство Украины обратилось с просьбой приобрести прицепы для установки мачт; услуги по капитальному ремонту и техническому обслуживанию; запасные части, расходные материалы, а также инженерные, технические и логистические услуги правительства США и подрядчиков.

Предлагаемая продажа улучшит способность Украины противостоять текущим и будущим угрозам, подчеркнули в Госдепе.

Украина отбила 400 кв. км после отключения Starlink для РФ

По данным Агентства военной разведки США, в результате украинского наступления было отбито около 400 кв. км территории, повідомляє Bloomberg. Это произошло после того, как в феврале российским войскам отключили тысячи терминалов Starlink.

Это наступление стало первым территориальным успехом Киева с 2023 года.

Кроме того, Кремль принял жесткие меры по ограничению мессенджера Telegram. Этот мессенджер оккупационные войска использовали для общения на поле боя.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 549-е сутки.

