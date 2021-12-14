Верховная Рада приняла во втором чтении закон №5630 об упрощенном получении украинского гражданства иностранцами и лицами без гражданства, которые защищали территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
За соответствующее решение проголосовали 285 народных депутатов.
Теперь документ позволит упростить порядок получения гражданства Украины:
- гражданами Российской Федерации, которые подверглись преследованиям из-за политических убеждений;
- иностранцами и лицами без гражданства, которые проходили (или проходят) военную службу по контракту в Вооруженных силах Украины (ВСУ);
- лицами, принимавшим непосредственное участие в АТО/ООС.
Послабления будут также касаться граждан, которые имеют заслуги перед Украиной.
Условиями получения гражданства Украины является признание и соблюдение Конституции и законов. Человек должен это удостоверить в поданном заявлении.
Еще одним условием является представление человеком без гражданства декларации об отсутствии иностранного гражданства, а иностранцем – обязательство отказаться от иностранного гражданства.
Украинский паспорт не может получить человек, который совершил преступление против человечества, осужденный в Украине за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления (до снятия судимости) с учетом уровня угрозы для национальной безопасности государства, и совершил на территории другого государства преступление, которое по украинскому законодательству является тяжким или особо тяжким.