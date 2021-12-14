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Факты / Украина

Рада упростила получение гражданства иностранцам, которые защищали Украину

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
Паспорт, документи, ДМС, ЦНАП

Верховная Рада приняла во втором чтении закон №5630 об упрощенном получении украинского гражданства иностранцами и лицами без гражданства, которые защищали территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

За соответствующее решение проголосовали 285 народных депутатов.

Теперь документ позволит упростить порядок получения гражданства Украины:

  • гражданами Российской Федерации, которые подверглись преследованиям из-за политических убеждений;
  • иностранцами и лицами без гражданства, которые проходили (или проходят) военную службу по контракту в Вооруженных силах Украины (ВСУ);
  • лицами, принимавшим непосредственное участие в АТО/ООС.

Послабления будут также касаться граждан, которые имеют заслуги перед Украиной.

Условиями получения гражданства Украины является признание и соблюдение Конституции и законов. Человек должен это удостоверить в поданном заявлении.

Еще одним условием является представление человеком без гражданства декларации об отсутствии иностранного гражданства, а иностранцем – обязательство отказаться от иностранного гражданства.

Украинский паспорт не может получить человек, который совершил преступление против человечества, осужденный в Украине за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления (до снятия судимости) с учетом уровня угрозы для национальной безопасности государства, и совершил на территории другого государства преступление, которое по украинскому законодательству является тяжким или особо тяжким.

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Источник: Верховная Рада

Фото: Depositphotos

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