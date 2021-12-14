Верховна Рада ухвалила у другому читанні закон №5630 про спрощене набуття українського громадянства іноземцями та особами без громадянства, які захищали територіальну цілісність та недоторканність України.

За відповідне рішення проголосували 285 народних депутатів.

Відтепер документ дасть змогу спростити порядок набуття громадянства України:

громадянами Російської Федерації, які зазнали переслідувань через політичні переконання;

іноземцями та особами без громадянства, які проходили (або ж проходять) військову службу за контрактом у Збройних силах України (ЗСУ);

особами, які брали безпосередню участь в АТО/ООС.

Послаблення також стосуватимуться громадян, які мають заслуги перед Україною.

Умовами набуття громадянства України є визнання і дотримання Конституції та законів. Особа повинна це засвідчити у поданій заяві.

Ще однією умовою є подання людиною без громадянства декларації про відсутність іноземного громадянства, а іноземцем – зобов’язання відмовитися від іноземного громадянства.

Український паспорт не може отримати людина, яка вчинила злочин проти людства, засуджена в Україні за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину (до зняття судимості) з урахуванням рівня загрози для національної безпеки держави, вчинила на території іншої держави злочин, який за українським законодавстовм є тяжким або особливо тяжким.