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Факты / Украина

Кулеба считает важным политическим сигналом встречу Зеленского, Макрона и Шольца

Анастасия Гевко редактор ленты
Дмитро Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба оценил встречу президента Владимира Зеленского, главы Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца.

Так, по мнению Кулебы, она стала важным политическим сигналом.

Министр добавил, что президент четко донес позицию страны и подчеркнул, что Украина в любых условиях будет бороться за свои интересы. 

– Партнеры видят, что именно Российская Федерация обостряет ситуацию и блокирует урегулирование. Общими усилиями возвращаем Россию за стол переговоров, – сообщил Дмитрий Кулеба.

 

– Партнери бачать, що саме Російська Федерація загострює ситуацію та блокує врегулювання. Спільними зусиллями повертаємо Росію за стіл переговорів, повідомив Дмитро Кулеба.

Напомним, 15 декабря на трехсторонней встрече президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц обратились к РФ с требованием возобновить конструктивную работу в Нормандском формате.

Фото: МИД

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