Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба оценил встречу президента Владимира Зеленского, главы Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца.

Так, по мнению Кулебы, она стала важным политическим сигналом.

Министр добавил, что президент четко донес позицию страны и подчеркнул, что Украина в любых условиях будет бороться за свои интересы.

– Партнеры видят, что именно Российская Федерация обостряет ситуацию и блокирует урегулирование. Общими усилиями возвращаем Россию за стол переговоров, – сообщил Дмитрий Кулеба.

– Партнери бачать, що саме Російська Федерація загострює ситуацію та блокує врегулювання. Спільними зусиллями повертаємо Росію за стіл переговорів, повідомив Дмитро Кулеба.

Ця зустріч — важливий політичний сигнал. @ZelenskyyUa чітко довів нашу позицію і наголосив: Україна за будь-яких обставин буде боротися за свої інтереси. Партнери бачать, що саме РФ загострює ситуацію і блокує врегулювання. Спільними зусиллями повертаємо РФ за стіл переговорів. https://t.co/yqGoQZSDuV — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 15, 2021

Напомним, 15 декабря на трехсторонней встрече президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц обратились к РФ с требованием возобновить конструктивную работу в Нормандском формате.

Фото: МИД