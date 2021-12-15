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Факти / Україна

Це важливий політичний сигнал: Кулеба про зустріч Зеленського, Шольца та Макрона

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба оцінив зустріч президента Володимира Зеленського, голови Франції Еммануеля Макрона та канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Так, на думку Кулєби, вона стала важливим політичним сигналом.

Міністр додав, що президент чітко доніс позицію країни та наголосив, що Україна в будь-яких умовах боротиметься за свої інтереси.

– Партнери бачать, що саме Російська Федерація загострює ситуацію та блокує врегулювання. Спільними зусиллями повертаємо Росію за стіл переговорів, повідомив Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, 15 грудня на тристоронній зустрічі президент України Володимир Зеленський, президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц звернулися до РФ з вимогою відновити конструктивну роботу у Нормандському форматі.

Фото: МЗС

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