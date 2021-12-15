Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба оцінив зустріч президента Володимира Зеленського, голови Франції Еммануеля Макрона та канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Так, на думку Кулєби, вона стала важливим політичним сигналом.

Міністр додав, що президент чітко доніс позицію країни та наголосив, що Україна в будь-яких умовах боротиметься за свої інтереси.

– Партнери бачать, що саме Російська Федерація загострює ситуацію та блокує врегулювання. Спільними зусиллями повертаємо Росію за стіл переговорів, повідомив Дмитро Кулеба.

Ця зустріч — важливий політичний сигнал. @ZelenskyyUa чітко довів нашу позицію і наголосив: Україна за будь-яких обставин буде боротися за свої інтереси. Партнери бачать, що саме РФ загострює ситуацію і блокує врегулювання. Спільними зусиллями повертаємо РФ за стіл переговорів. https://t.co/yqGoQZSDuV — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 15, 2021

Нагадаємо, 15 грудня на тристоронній зустрічі президент України Володимир Зеленський, президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц звернулися до РФ з вимогою відновити конструктивну роботу у Нормандському форматі.

Фото: МЗС