21 декабря, в день зимнего солнцестояния, в Украине начнутся ощутимые морозы.

По данным Укргидрометцентра, дневная температура в этот день преимущественно составит -5-7°, ночная -10-12°.

Больше всего почувствуют морозы жители Сумской области. 21 декабря регион будет эпицентром холода в Украине. Днем столбики термометров там опустятся до -11°, а ночью – до -14°.

В соседних Черниговской и Харьковской областях будет на градус теплее – до -10° днем и до -13° ночью.

На западе во вторник будет идти небольшой снег. Температура воздуха днем местами составит до -7°, а ночью – до -8°.

Снижение температуры 21 декабря почувствуют и жители южных областей и Крыма. Если накануне столбики термометров там будут держаться выше 0°, то уже во вторник ожидается до -4° днем и -6° ночью.

Солнечно и морозно будет также на востоке, в центре и в столице.

18 декабря Украина будет под влиянием антициклона с северо-запада Zafira, атмосферных фронтов и северных циклонов.

– Погода ожидается влажной, облачной, с осадками, а противостояние антициклона и циклонов принесет в Украину в день Святого Николая сильный ветер, – объясняет синоптик Наталья Диденко.

Из осадков на выходных – мокрый снег и дождь, в зависимости от температуры воздуха.

В Киеве 18-19 декабря будет сыро, временами мокрый снег, возможно, с дождем или туманом, а также сильный штормовой ветер.

Температура воздуха ночью – от -1° до +1°. Днем в субботу – около 0°, в воскресенье – временно теплее до +3°.

Зимнее солнцестояние в этом году в Украине состоится 21 декабря ориентировочно в 17.58. Именно в этот день начнется астрономическая зима.

Во вторник восход солнца будет в 07.45, а закат – в 15.54. После этого световой день начнет постепенно увеличиваться.

Источник: Укргидрометцентр, Наталья Диденко