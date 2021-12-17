21 грудня, у день зимового сонцестояння, в Україні почнуться відчутні морози.

За даними Укргідрометцентру, денна температура цього дня переважно становитиме -5-7°, нічна -10-12°.

Найбільше відчують морози жителі Сумської області. 21 грудня регіон буде епіцентром холоду в Україні. Удень стовпчики термометрів там опустяться до -11°, а вночі – до -14°.

У сусідніх Чернігівській та Харківській областях буде на градус тепліше – до -10° удень та до -13° уночі.

На заході у вівторок йтиме невеличкий сніг. Температура повітря удень подекуди становитиме до -7°, а вночі – до -8°.

Зниження температури 21 грудня відчують і жителі південних областей та Криму. Якщо напередодні стовпчики термометрів там триматимуться вище 0°, то вже у вівторок очікується до -4° удень та -6° вночі.

Сонячно та морозно буде також на сході, у центрі та в столиці.

18 грудня Україна перебуватиме під впливом антициклону з північного заходу Zafira, атмосферних фронтів та північних циклонів.

– Погода очікується вологою, хмарною, із опадами, а протистояння антициклону та циклонів принесе в Україну в день Святого Миколая сильний вітер, – пояснює синоптик Наталка Діденко.

Із опадів на вихідних – мокрий сніг та дощ, залежно від температура повітря.

У Києві 18-19 грудня буде вогко, часом мокрий сніг, можливо, з дощем чи мрякою, а також сильний штормовий вітер.

Температура повітря вночі – від -1° до +1°. Удень у суботу – близько 0°, у неділю – тимчасово тепліше до +3°.

Зимове сонцестояння цьогоріч в Україні відбудеться 21 грудня орієнтовно о 17.58. Саме цього дня розпочнеться астрономічна зима.

У вівторок схід сонця буде о 07.45, а захід – о 15.54. Після цього світловий день почне поступово збільшуватись.

Джерело: Укргідрометцентр, Наталка Діденко