Правительство гарантирует украинцам свет и тепло в течение отопительного сезона – Шмигаль

Правительство гарантирует украинцам электроэнергию и тепло в течение отопительного сезона. Запасов газа в Украине достаточно.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль в эфире программы “Свобода слова” на телеканале ICTV.

По его словам, Украина готовилась к отопительному сезону, и он начался вовремя и без срывов.

— В общем, надо сказать, что у нас абсолютно достаточно запасов газа. В среднем это больше чем с 2014-2019 года было накоплено в канун отопительного сезона. Относительно запасов угля – нужно смотреть на контекст мирового энергетического кризиса. Когда угля не хватает никому, и цены на газ – $1,5-1,7 тыс. Еще никогда таких цен не было.

По мнению Шмыгаля, такая ситуация сложилась, в частности, из-за действий Российской Федерации, ведущей борьбу за газопровод Северный поток-2.

– Но сегодня мы понимаем, что в Украину морским путем едет уголь, что мы поднимаем добычу украинских шахт. Он уже поднят на 28% и продолжает наращиваться.

Премьер-министр заверил, что в последний месяц происходит накопление запасов угля.

– Сегодня мы видим, что помесячно при нужде 1,7-1,9 млн т мы обеспечиваем 2-2,3 т угля. То есть будет и уже происходит процесс накопления угля в последний месяц.

Денис Шмигаль также подчеркнул, что власти не исключают рисков, но они были в течение каждого отопительного сезона.

— Мы даем себе отчет о том, что при определенных погодных условиях, при определенных гибридных действиях со стороны России. Могут быть разные факторы и разные влияния, но эти риски были в течение каждого отопительного сезона. Правительство и Министерство энергетики понимают, как отвечать на подобные вызовы, как проходить. Конечно, всегда есть план Б.

Недавно глава правления НАК Нафтогаз Юрий Витренко сообщил, что проблемы с отопительным сезоном возникнут, если несколько недель будут держаться сильные морозы.

Однако он подчеркнул, что сейчас запасы газа в Украине достаточные. На 1 января 2022 года прогнозируется на 3% больше запасов газа, чем в 2015-2019 годах.