Уряд гарантує українцям світло і тепло протягом опалювального сезону – Шмигаль

Уряд гарантує українцям електроенергію і тепло протягом опалювального сезону. Запасів газу в Україні достатньо.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі програми Свобода слова на телеканалі ICTV

За його словами, Україна готувалася до опалювального сезону і він розпочався вчасно і без зривів.

– Загалом треба сказати, що у нас абсолютно достатньо запасів газу. У середньому це більше ніж з 2014-2019 роки було накопичено напередодні опалювальгого сезону. Щодо запасів вугілля – треба дивитися на контекст світової енергетичної кризи. Коли вугілля не вистачає нікому, і ціни на газ – $1,5-1,7 тис. Ще ніколи таких цін не було.

На думку Шмигаля, така ситуація склалася, зокрема через дії Російської Федерації, яка веде боротьбу за газопровід Північний потік-2.

– Але сьогодні ми розуміємо, що в Україну морським шляхом їде вугілля, що ми піднімаємо видобуток українських шахт. Він уже піднятий на 28% і продовжує нарощуватися.

Прем’єр-міністр запевнив, що останній місяць відбувається накопичення запасів вугілля.

Денис Шмигаль також наголосив, що влада не виключає ризиків, але вони були протягом кожного опалювального сезону.