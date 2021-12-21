Уряд гарантує українцям світло і тепло протягом опалювального сезону – Шмигаль

Уряд гарантує українцям електроенергію і тепло протягом опалювального сезону. Запасів газу в Україні достатньо.
Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі програми Свобода слова на телеканалі ICTV
За його словами, Україна готувалася до опалювального сезону і він розпочався вчасно і без зривів.
– Загалом треба сказати, що у нас абсолютно достатньо запасів газу. У середньому це більше ніж з 2014-2019 роки було накопичено напередодні опалювальгого сезону. Щодо запасів вугілля – треба дивитися на контекст світової енергетичної кризи. Коли вугілля не вистачає нікому, і ціни на газ – $1,5-1,7 тис. Ще ніколи таких цін не було.
На думку Шмигаля, така ситуація склалася, зокрема через дії Російської Федерації, яка веде боротьбу за газопровід Північний потік-2.
– Але сьогодні ми розуміємо, що в Україну морським шляхом їде вугілля, що ми піднімаємо видобуток українських шахт. Він уже піднятий на 28% і продовжує нарощуватися.
Прем’єр-міністр запевнив, що останній місяць відбувається накопичення запасів вугілля.
Денис Шмигаль також наголосив, що влада не виключає ризиків, але вони були протягом кожного опалювального сезону.
– Ми даємо собі звіт про те що, за певних погодних умов, за певних дій гібридних зі сторони Росії. Можуть бути різні фактори і різні впливи, але ці ризики були протягом кожного опалювального сезону. Уряд і Міністерство енергетики розуміють, як відповідати на подібні виклики, як проходити. Звичайно, завжди є план Б.