Российская Федерация под надуманными предлогами отвергла предложение Украины расширить состав Совместного центра контроля и координации представителями государств-участников Нормандского формата, а также вернуться к режиму прекращения огня на Донбассе с 10 декабря.

По данным Украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе, эти вопросы обсудили во время заседаний рабочих подгрупп ТКГ.

Среди других тем: возвращение перемирия на Донбассе посредством возвращения режима тишины, открытие КПВВ Счастье и Золотое, которое боевики блокируют с ноября 2020 года.

Также Украина инициировала взаимный обмен удерживаемыми людьми, с помощью которого удалось бы освободить в будущем по меньшей мере 60 граждан.

В украинской делегации подчеркнули, что Россия отвергла все инициативы нашего государства под вымышленными предлогами. В частности, речь идет о предложении относительно возвращения режима прекращения огня.

В ТКГ отметили, что Украина готова продолжить работу по этим вопросам и остается благосклонной к возвращению перемирия на Донбассе.