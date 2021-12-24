В Киеве возможны проблемы с покупкой билетов в общественном транспорте.

Причина кроется в техническом сбое, произошедшем в городском дата-центре 24 декабря.

– Временно нельзя купить QR-билеты или пополнить транспортные карты в приложении. Специалисты транспортного сервиса уже все чинят и обещают сразу сообщить, когда все заработает, как следует, – сообщают в Главном информационно-вычислительном центре.

Сейчас можно воспользоваться только билетами, которые уже были приобретены, и оплатить проезд банковской картой прямо на турникете.

Вместе с тем, представители Главного информационно-вычислительного центра уверяют, что предупредили контролеров о том, чтобы они не штрафовали пассажиров из-за сбоя.

Источник: Главный информационно-вычислительный центр