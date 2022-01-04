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Факты / Украина

СБУ остановила более полусотни кибератак на госорганы Украины в декабре

Анастасия Гевко редактор ленты
СБУ остановила более полусотни кибератак на госорганы Украины в декабре

В декабре 2021 года специалисты ситуационного центра обеспечения кибербезопасности СБУ прекратили и нейтрализовали 59 хакерских атак на информационные системы органов госвласти. 

Как уточнили в пресс-службе СБУ, всего в декабре было проанализировано более 28 тыс. критических событий в информационной безопасности.

Ведомство также назвало основные типы обнаруженных киберугроз:

  • C&C Server – соединение с командно-контрольными серверами;
  • Brute Force Attack – попытки получить несанкционированный доступ;
  • Web App Attack – атаки на веб-приложения;
  • Malware – вредоносное программное обеспечение и др.

Напомним, на базе ситуационного центра обеспечения кибербезопасности СБУ существует система управления событиями информационной безопасности (SIEM).

Она занимается мониторингом событий в режиме реального времени, а также – анализом состояния информационной безопасности.

Аналитики безопасности, тем временем, напрямую обрабатывают потенциально критические события.

Это позволяет сразу же выявлять, предупреждать и реагировать на угрозы в национальном киберпространстве.

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Источник: СБУ

Фото: Pixabay

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