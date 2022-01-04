СБУ остановила более полусотни кибератак на госорганы Украины в декабре

В декабре 2021 года специалисты ситуационного центра обеспечения кибербезопасности СБУ прекратили и нейтрализовали 59 хакерских атак на информационные системы органов госвласти.
Как уточнили в пресс-службе СБУ, всего в декабре было проанализировано более 28 тыс. критических событий в информационной безопасности.
Ведомство также назвало основные типы обнаруженных киберугроз:
- C&C Server – соединение с командно-контрольными серверами;
- Brute Force Attack – попытки получить несанкционированный доступ;
- Web App Attack – атаки на веб-приложения;
- Malware – вредоносное программное обеспечение и др.
Напомним, на базе ситуационного центра обеспечения кибербезопасности СБУ существует система управления событиями информационной безопасности (SIEM).
Она занимается мониторингом событий в режиме реального времени, а также – анализом состояния информационной безопасности.
Аналитики безопасности, тем временем, напрямую обрабатывают потенциально критические события.
Это позволяет сразу же выявлять, предупреждать и реагировать на угрозы в национальном киберпространстве.