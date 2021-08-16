Секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов назвал кибератаки “оружием номер один” в современных войнах.

Об этом Данилов заявил во время встречи с представителями Комитета по Вооруженных Сил Конгресса Соединенных Штатов и его руководителем Адамом Смитом.

На встрече СНБО и Комитет по Вооруженных Сил Конгресса США также обсудили вопросы актуальных потребностей Украины в военной и оборонной сферах.

По мнению Данилова, кибератакам нужно уделить повышенное внимание, ведь это главное оружие не только современных, но и будущих войнах.

— Сфера кибербезопасности является ключевой составляющей национальной безопасности, — подчеркнул секретарь СНБО.

Кроме этого Данилов раз обратился к главе Комитета с просьбой посодействовать вступлению Украины в Соединенное центра передовых технологий по киберобороне НАТО.

Опасность кибератак

Не только Украина видит в хакерских атаках реальную угрозу национальной безопасности.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил о том, что кибератаки могут стать причиной реальной войны между великими державами с применением настоящего оружия.

Подробнее о том, от каких государств существует наибольшая угроза, читайте в материале Фактов ICTV.