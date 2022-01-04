СБУ зупинила понад півсотні кібератак на держоргани України у грудні

У грудні 2021 року фахівці ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки СБУ припинили та нейтралізували 59 хакерських атак на інформаційні системи органів держвлади.

Як уточнили у прес-службі СБУ, загалом у грудні було проаналізовано понад 28 тис. критичних подій в інформаційній безпеці.

Відомство також назвало основні типи виявлених кіберзагроз:

C&C Server – з’єднання з командно-контрольними серверами;

Brute Force Attack – спроба отримати несанкціонований доступ;

Web App Attack – атаки на веб-програми;

Malware – шкідливе програмне забезпечення тощо.

Нагадаємо, на базі ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки СБУ існує система управління подіями інформаційної безпеки (SIEM).

Вона займається моніторингом подій у режимі реального часу, а також аналізом стану інформаційної безпеки.

Аналітики безпеки тим часом безпосередньо обробляють потенційно критичні події.

Це дозволяє відразу ж виявляти, попереджати та реагувати на загрози в національному кіберпросторі.