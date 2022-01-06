Для защиты: Латвия намеревается поставить Украине оружие и технику

Латвия намерена отправить Украине оружие, технику и другой гуманитарный груз в рамках борьбы с попыткой вторжения Российской Федерации.

Такое заявление сделал министр обороны Латвии Артис Пабрикс по итогам встречи с послом Украины в Латвии Александром Мищенко.

— Я подтвердил нашу поддержку. Как и Эстония и Литва, мы объявили, что будем оказывать как гуманитарную, так и военную помощь, обеспечивая поставки оружия и техники, необходимых для обороны, – подчеркнул Пабрикс.

По его словам, гумпомощь из Латвии отправится в Украину в январе 2022 года.

Он также предложил другим странам-союзникам НАТО и Европы оказать аналогичную поддержку Украине, поскольку государство имеет право на защиту от внешней агрессии и укрепление обороноспособности.

По словам Пабрикса, он рассчитывает на сотрудничество между украинской и латвийской военной промышленностью.

Напомним, ранее Минобороны Эстонии сообщило, что намерено поставить Украине противотанковые ракеты Javelin и 122 мм гаубицы.

По словам главы оборонного ведомства страны, необходимо получить на это согласие как от США, так и от бывших владельцев гаубиц в Финляндии и Германии.

Между тем министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила, что Германия пока не озвучила четких сигналов о разблокировании поставок оружия Украине в рамках НАТО.

Фото: Facebook Артиса Пабрикса