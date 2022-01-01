Оружие и тренинги: США предоставят Украине дополнительную помощь в 2022 году

Соединенные Штаты Америки предоставят Украине в 2022 году дополнительную финансовую помощь.

Об этом рассказала в одном из интервью посол Украины в США Оксана Маркова.

По ее словам, о сумме и других деталях дополнительной помощи пока что говорить рано.

— Это как раз та помощь, благодаря которой мы получаем общие тренинги, вооружение, Javelin, – подчеркнула Маркова.

По словам дипломата, Украина и США будут работать над тем, чтобы перечень вооружения был расширен.

Она рассказала, что в рамках военно-технического сотрудничества между двумя государствами Украина имеет возможность получить те предметы и оружие, которые является необходимыми. Эта помощь не будет входить в ту, которая была прописана в оборонном бюджете США.

Напомним, 15 декабря американский Сенат принял оборонный бюджет, который подразумевает выделение Украине $300 млн.

Законопроект тогда поддержали 89 сенаторов, а 10 законодателей выступили против.

Более того, Госпогранслужба и посольство США договорились о реализации проекта технической помощи в размере $20 млн, в рамках которого деньги будут выделены на укрепление украинской границы.