Для захисту: Латвія має намір поставити Україні зброю та техніку

Латвія має намір відправити Україні зброю, техніку та інший гуманітарний вантаж у рамках боротьби зі спробою вторгнення Російської Федерації.

Таку заяву зробив міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс за підсумками зустрічі з послом України у Латвії Олександром Міщенком.

– Я підтвердив нашу підтримку. Як і Естонія і Литва, ми оголосили, що надаватимемо як гуманітарну, так і військову допомогу, забезпечуючи постачання зброї та техніки, що необхідно для оборони, – наголосив Пабрікс.

За його словами, гумдопомога з Латвії вирушить до України у січні 2022 року.

Він також запропонував іншим країнам-союзникам НАТО та Європи надати аналогічну підтримку Україні, оскільки держава має право на захист від зовнішньої агресії та зміцнення обороноздатності.

За словами Пабрікса, він розраховує на співпрацю між українською та латвійською військовою промисловістю.

Нагадаємо, раніше Міноборони Естонії повідомило, що має намір поставити Україні протитанкові ракети Javelin та 122 мм гаубиці.

За словами голови оборонного відомства країни, необхідно отримати на це згоду як від США, так і від колишніх власників гаубиць у Фінляндії та Німеччині.

Тим часом міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина повідомила, що Німеччина поки що не озвучила чітких сигналів щодо розблокування постачання зброї Україні в рамках НАТО.

Фото: Facebook Артіса Пабрікса